Путин 27 июня вручит госнаграды выдающимся россиянам

СЕГОДНЯ 16:42 2018-06-26T16:42:46+03:00

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В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручит государственные награды выдающимся россиянам. Церемония награждения пройдет 27 июня.

Госнаграды получат деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.

В сообщении пресс-службы Кремля также отмечается, что во время церемонии награждения ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий из рук президента получат около сорока человек.

Подобные мероприятия не редкость. В День России, 12 июня, традиционно Владимир Путин вручает государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Раннее сайт kp.ru сообщал о вручении президентом орденов «Родительская слава» многодетным родителям. Церемонию приурочили к Международному дню защиты детей, отмечаемого ежегодно 1 июня.