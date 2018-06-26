Захарова назвала неприемлемой неспособность ОБСЕ обеспечить всем участие в конференции в Киеве

СЕГОДНЯ 16:58 2018-06-26T16:59:14+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемой неспособность ОБСЕ обеспечить участие в конференции в Киеве всех заинтересованных лиц.

Ранее журналистов российских СМИ Евгения Примакова и Полу Слиер, прибывших в Киев на конференцию ОБСЕ, не пустили на Украину, запретим им въезд на пять лет.

"Журналисты были остановлены украинской пограничной службой в аэропорту, после беседы им было официально отказано во въезде на территорию Украины с запретом посещения страны в течение пяти лет", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этот шаг выглядит вызывающим, так как ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поблагодарил россиян за интерес к мероприятию.

"Полагаем неприемлемым подход ОБСЕ к организации своих мероприятий, при котором не обеспечивается возможность участия в них всех заинтересованных лиц", - заявила Захарова.