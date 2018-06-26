2018-06-26T16:59:14+03:00
Политика

Захарова назвала неприемлемой неспособность ОБСЕ обеспечить всем участие в конференции в Киеве

Ранее журналистам российских СМИ Евгению Примакову и Поле Слиер запретили въезд на Украину
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемой неспособность ОБСЕ обеспечить участие в конференции в Киеве всех заинтересованных лиц.

Ранее журналистов российских СМИ Евгения Примакова и Полу Слиер, прибывших в Киев на конференцию ОБСЕ, не пустили на Украину, запретим им въезд на пять лет.

"Журналисты были остановлены украинской пограничной службой в аэропорту, после беседы им было официально отказано во въезде на территорию Украины с запретом посещения страны в течение пяти лет", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этот шаг выглядит вызывающим, так как ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поблагодарил россиян за интерес к мероприятию.

"Полагаем неприемлемым подход ОБСЕ к организации своих мероприятий, при котором не обеспечивается возможность участия в них всех заинтересованных лиц", - заявила Захарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первый тайм матча Дания - Франция завершился вничью 0:0
В Ленинградской области открылся особенный многофункциональный центр
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в аномально жаркую погоду
В Саудовской Аравии появятся первые в истории страны дальнобойщицы
В Кении живодер шесть лет продавал мясо убитых им кошек продавцам пирожков
Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер
Нидерланды запретили носить в стране паранжу и никабы
Путин 27 июня вручит госнаграды выдающимся россиянам
Испанская полиция начала операцию против армянской мафии
Николай II возглавил список популярных политических деятелей начала XX века по мнению россиян
Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на автомобили из ЕС
Медведев заявил, что пенсионная реформа учитывает интересы работников
Матч Дания - Франция: Эриксен начнет матч в "Лужниках" с первых минут
Матч Дания - Франция: Манданда начнет поединок в воротах у французской команды
Мальта может принять судно с мигрантами Lifeline в свой порт
Опубликован рейтинг самых дорогих для иностранцев городов мира