2018-06-26T17:13:50+03:00
Общество

Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер

В Ташкенте в возрасте 80 лет умер Хусан Шарипов
Екатерина БОЛГОВА
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Умер Хусан ШариповУмер Хусан ШариповФото: кадр из фильма
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Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер, народный артист Узбекистана.

Как сообщают местные СМИ, артист умер в Ташкенте в возрасте 80 лет.

Прощание с Шариповым пройдет во вторник в Соборной мечети Шейха Зайниддина.

Хусан Шарипов снялся в более чем тридцати фильмах. Он прославился работами в кинолентах "Опаленные Кандагаром", "Невеста из Вуадиля", "Бедные люди".

Напомним, ранее во вторник, 26 июня, стало известно о смерти Андрея Дементьева — известного поэта, радио- и телеведущего. Он месяц не дожил до своего 90-летия, скончавшись в одной из московских больниц. Об этом сообщил информированный источник в медицинских кругах.

"Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни", — сообщила жена Дементьева Анна Пугач.

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