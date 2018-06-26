Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер
Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер, народный артист Узбекистана.
Как сообщают местные СМИ, артист умер в Ташкенте в возрасте 80 лет.
Прощание с Шариповым пройдет во вторник в Соборной мечети Шейха Зайниддина.
Хусан Шарипов снялся в более чем тридцати фильмах. Он прославился работами в кинолентах "Опаленные Кандагаром", "Невеста из Вуадиля", "Бедные люди".
Напомним, ранее во вторник, 26 июня, стало известно о смерти Андрея Дементьева — известного поэта, радио- и телеведущего. Он месяц не дожил до своего 90-летия, скончавшись в одной из московских больниц. Об этом сообщил информированный источник в медицинских кругах.
"Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни", — сообщила жена Дементьева Анна Пугач.