В Саудовской Аравии появятся первые в истории страны дальнобойщицы

СЕГОДНЯ 17:26 2018-06-26T17:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

После того, как в Саудовской Аравии был снят запрет об управлении автомобилями женщинами, появилось много претенденток на должность дальнобойщицы. Несколько десятков девушек продолжают обучение уже по управлению большегрузным транспортом.

В университете им. короля Абдель Азиза в Джидде располагается специализированный центр, в котором оборудованы три тренировочные площадки. Также в его ведении находятся 43 легковых и грузовых автомобиля с механической и автоматической коробкой передач. Девушек обучают навыкам вождения и готовят к чрезвычайным ситуациям на дорогах. Они будут владеть не только правилами дорожного движения, но и основами устройства автомобиля, смогут выявить проблему при поломке и самостоятельно ее устранить.

По окончании автошколы девушки планируют вернуться домой уже с новыми навыками и помогать семьям в хозяйственных работах – доставлять воду и другие грузы в районы с пустынной местностью, как отмечает газета Asharq Al-Awsat.

Напомним, что меньше недели назад, 24 июня, женщинам Саудовской Аравии было разрешено сесть за руль автомобиля, что раньше было запрещено законом. Одной из первых на дороги столицы выехала саудовская принцесса Рим в компании своего отца-миллиардера принцем Аль-Валидом бен Талялем.