2018-06-26T17:26:40+03:00
В мире

В Саудовской Аравии появятся первые в истории страны дальнобойщицы

Девушки проходят обучение по управлению большегрузными автомобилями в специализированном центре
Виктория ТАРХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщинам разрешили управлять автомобилем в Саудовской Аравии лишь неделю назад.Женщинам разрешили управлять автомобилем в Саудовской Аравии лишь неделю назад.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как в Саудовской Аравии был снят запрет об управлении автомобилями женщинами, появилось много претенденток на должность дальнобойщицы. Несколько десятков девушек продолжают обучение уже по управлению большегрузным транспортом.

В университете им. короля Абдель Азиза в Джидде располагается специализированный центр, в котором оборудованы три тренировочные площадки. Также в его ведении находятся 43 легковых и грузовых автомобиля с механической и автоматической коробкой передач. Девушек обучают навыкам вождения и готовят к чрезвычайным ситуациям на дорогах. Они будут владеть не только правилами дорожного движения, но и основами устройства автомобиля, смогут выявить проблему при поломке и самостоятельно ее устранить.

По окончании автошколы девушки планируют вернуться домой уже с новыми навыками и помогать семьям в хозяйственных работах – доставлять воду и другие грузы в районы с пустынной местностью, как отмечает газета Asharq Al-Awsat.

Напомним, что меньше недели назад, 24 июня, женщинам Саудовской Аравии было разрешено сесть за руль автомобиля, что раньше было запрещено законом. Одной из первых на дороги столицы выехала саудовская принцесса Рим в компании своего отца-миллиардера принцем Аль-Валидом бен Талялем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первый тайм матча Дания - Франция завершился вничью 0:0
В Ленинградской области открылся особенный многофункциональный центр
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в аномально жаркую погоду
В Кении живодер шесть лет продавал мясо убитых им кошек продавцам пирожков
Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер
Захарова назвала неприемлемой неспособность ОБСЕ обеспечить всем участие в конференции в Киеве
Нидерланды запретили носить в стране паранжу и никабы
Путин 27 июня вручит госнаграды выдающимся россиянам
Испанская полиция начала операцию против армянской мафии
Николай II возглавил список популярных политических деятелей начала XX века по мнению россиян
Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на автомобили из ЕС
Медведев заявил, что пенсионная реформа учитывает интересы работников
Матч Дания - Франция: Эриксен начнет матч в "Лужниках" с первых минут
Матч Дания - Франция: Манданда начнет поединок в воротах у французской команды
Мальта может принять судно с мигрантами Lifeline в свой порт
Опубликован рейтинг самых дорогих для иностранцев городов мира