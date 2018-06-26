Первый тайм матча Дания - Франция завершился вничью 0:0
Команды пока что не забили голов в этом поединке
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча 3 тура чемпионата мира по футболу между Францией и Данией. Два лидера своей группы пока что не забили голов за стартовые 45 минут поединка.
На первый перерыв в этой игре команды ушли при счете 0-0 на табло. А между тем в другой игре этой группы команда Перу в Сочи обыгрывает Австралию с минимальным счетом 1:0.
Через 15 минут поединок в Москве будет возобновлен.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Дания - Франция со стадиона "Лужники".