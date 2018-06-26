Первый тайм матча Дания - Франция завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 17:48 2018-06-26T17:48:03+03:00

Команды пока что не забили голов в этом поединке

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча 3 тура чемпионата мира по футболу между Францией и Данией. Два лидера своей группы пока что не забили голов за стартовые 45 минут поединка.

На первый перерыв в этой игре команды ушли при счете 0-0 на табло. А между тем в другой игре этой группы команда Перу в Сочи обыгрывает Австралию с минимальным счетом 1:0.

Через 15 минут поединок в Москве будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Дания - Франция со стадиона "Лужники".