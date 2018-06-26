2018-06-26T17:55:28+03:00
Общество

Стало известно, где похоронят поэта Андрея Дементьева - на Новодевичьем кладбище

Похоронят Андрея Дементьева на Новодевичьем кладбище
Евгений ЧЕРНЕНКО
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26 июня поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни26 июня поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизниФото: Борис КУДРЯВОВ
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Стало известно, где похоронят поэта Андрея Дементьева, ушедшего на 90-м году жизни. Литератор может упокоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил источник из окружения семьи Дементьева.

"Семья высказала желание похоронить поэта на Новодевичьем кладбище. Такое обращение готовится властям Москвы", - приводит слова источника ТАСС.

Другой собеседник агентства из правительства Москвы, в свою очередь отметил, что столичные власти пока не получали соответствующего обращения от семьи скончавшегося поэта.

26 июня, стало известно о том, что скончался российский поэт Андрей Дементьев. Литератор совсем немного не дожил до своего 90-летия.

Как сообщила его супруга Анна Пугач, Дементьев в последнее время сильно болел, а причиной смерти стала поразившая его накануне вирусная инфекция.

Прощание с Андреем Дементьевым пройдет в концертном зале имени Чайковского.

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