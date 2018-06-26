В Ленинградской области открылся особенный многофункциональный центр

СЕГОДНЯ 17:44 2018-06-26T17:45:05+03:00

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Это первый в стране центр, предназначенный только для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. МФЦ оборудован всем необходимым, чтобы его посетители не испытывали дискомфорта.

Самые популярные у первых посетителей центра - услуги Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда социального страхования, МВД и оформление единого социального проездного билета. Всего МФЦ предоставляет 370 видов государственных и муниципальных услуг.

Центр работает по будням с 9 до 18 часов на территории Мультицентра (г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4).