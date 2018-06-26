БРИКС планируют создать группировку спутников дистанционного зондирования Земли

СЕГОДНЯ 18:02 2018-06-26T18:02:44+03:00

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в резиденции "Горки". Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о намерениях России создать космическую группировку спутников в области дистанционного зондирования Земли совместно со странами БРИКС. Об этом стало известно в ходе встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

«Крайне важно сформировать синергию наших возможностей по созданию группировки ДЗЗ, дистанционного зондирования Земли, потому что такие космические аппараты с высоким разрешением есть и у нас, и у Китайской Народной Республики. Индия проявляет серьёзные космические амбиции», - отметил гендиректор Роскосмоса.

Еще в начале встречи Дмитрий Медведев сообщил, что сотрудничество в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС является приоритетным.

«Я подписал распоряжение о проведении переговоров по заключению между Бразильским космическим агентством, государственной корпорацией "Роскосмос", Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южно-Африканским национальным космическим агентством переговоров для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС», - цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.