Помпео рассказал о чем на своей будущей встрече поговорят Трамп и Путин

СЕГОДНЯ 18:02 2018-06-26T18:02:05+03:00

Речь между главами России и США пойдет о Сирии и Украине

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Президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину во время их вероятной скорой встречи предстоит целый ряд животрепещущих вопросов, связанных с самой актуальной мировой проблематикой. В частности, главы сверхдержав акцентируют свое внимание на происходящем в Сирии и на востоке Украины.

Об этом журналистам поведал госсекретарь США Майк Помпео.

"Идет ли речь о боевых действиях в Сирии, ситуации на Украине, российских активных действиях, я уверен, что есть много тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин, и каждая из них важна для того, чтобы попытаться вернуть отношения обратно к единому взаимопониманию", - сказал дипломат 26 июня в интервью телеканалу CNN.

"Русские, в отличие от европейцев, не разделяют наши ценности", - утверждает Помпео. "Это другой разговор, - отметил он. - Но это разговор, который следует вести".

Что именно имел ввиду глава Госдепа под словом «общие ценности», Помпео уточнять не стал. Как и то, когда же именно состоится американо-российский саммит на высшем уровне.

В последние несколько недель тема возможной скорой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа не сходит со страниц СМИ. По предварительным прогнозам оба лидера смогут сесть за стол переговоров в столице Австрии Вене. Даты встречи сейчас активно прорабатываются внешнеполитическими ведомствами обеих стран.