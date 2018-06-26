Представитель Эрдогана посоветовал американскому конгрессмена «заткнуться»
Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын посоветовал "заткнуться" конгрессмену США. Это произошло после того, как старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф раскритиковал досрочные президентские и парламентские выборы в Турции.
"Президент Эрдоган определенно не нуждается в ваших, Адам Шифф, поздравлениях. Турецкий народ высказался. Вам надо заткнуться", - написал Калын в своем микроблоге в Twitter.
Ранее на своей странице в той же социальной сети Шифф сообщил, что "Эрдоган "выиграл" выборы только благодаря уничтожению оппозиции с помощью арестов, насилия и подавления свободы слова".
Напомним, 24 июня в Турции состоялись досрочные выборы главы государства и парламента. По предварительным официальным данным, победу на выборах президента одержал действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,5%.