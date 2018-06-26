Представитель Эрдогана посоветовал американскому конгрессмена «заткнуться»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-26T18:01:15+03:00

Конгрессмен-демократ Адам Шифф раскритиковал выборы в Турции, обвинив Эрдогана в «уничтожении оппозиции с помощью арестов, насилия и подавления свободы слова»

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Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын посоветовал "заткнуться" конгрессмену США. Это произошло после того, как старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф раскритиковал досрочные президентские и парламентские выборы в Турции.

"Президент Эрдоган определенно не нуждается в ваших, Адам Шифф, поздравлениях. Турецкий народ высказался. Вам надо заткнуться", - написал Калын в своем микроблоге в Twitter.

Ранее на своей странице в той же социальной сети Шифф сообщил, что "Эрдоган "выиграл" выборы только благодаря уничтожению оппозиции с помощью арестов, насилия и подавления свободы слова".

Напомним, 24 июня в Турции состоялись досрочные выборы главы государства и парламента. По предварительным официальным данным, победу на выборах президента одержал действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,5%.