Генсек Совета Европы назвал переговоры c Путиным конструктивными

СЕГОДНЯ 18:14 2018-06-26T18:14:46+03:00

По словам президента РФ, Россия вступила в Совет Европы и стала членом Европейского суда по правам человека, так как считает, что они очень важны для страны

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал конструктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в столице РФ на прошлой неделе.

"Владимир Путин в ходе переговоров заявил мне, в частности, что Россия вступила в Совет Европы, в различные его организации и стала членом Европейского суда по правам человека потому, что считает, что они очень важны для страны и для самих россиян", - сказал Ягланд, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, решения ЕСПЧ являются важными для России, так как привели "к внесению изменений в российское законодательство, что позволит ликвидировать источник этих нарушений".

Генсек ЕС отметил, что после вступления в Совет Европы "Россия проделала большую работу", передает ТАСС.

Напомним, 20 июня в Москве прошли переговоры Путина и Ягланда. Во время встречи российский президент заявил, что РФ разделяет позицию о необходимости полноценного сотрудничества с советом.