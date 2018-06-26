2018-06-26T18:14:46+03:00
Политика

Генсек Совета Европы назвал переговоры c Путиным конструктивными

По словам президента РФ, Россия вступила в Совет Европы и стала членом Европейского суда по правам человека, так как считает, что они очень важны для страны
Екатерина БОЛГОВА
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯгландГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯгландФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал конструктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в столице РФ на прошлой неделе.

"Владимир Путин в ходе переговоров заявил мне, в частности, что Россия вступила в Совет Европы, в различные его организации и стала членом Европейского суда по правам человека потому, что считает, что они очень важны для страны и для самих россиян", - сказал Ягланд, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, решения ЕСПЧ являются важными для России, так как привели "к внесению изменений в российское законодательство, что позволит ликвидировать источник этих нарушений".

Генсек ЕС отметил, что после вступления в Совет Европы "Россия проделала большую работу", передает ТАСС.

Напомним, 20 июня в Москве прошли переговоры Путина и Ягланда. Во время встречи российский президент заявил, что РФ разделяет позицию о необходимости полноценного сотрудничества с советом.

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