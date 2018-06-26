Родственникам умершего музыканта Сучилина помогут в организации похорон

СЕГОДНЯ 18:33 2018-06-26T18:33:46+03:00

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Российское посольство в Лиссабоне поможет родственникам музыканта Андрея Сучилина, который скончался накануне в Португалии, организовать похороны.

Сучилин хотел, чтобы его похоронили в Москве. На данный момент рассматривается вариант похорон на Ивановском кладбище.

"Ничего пока с похоронами неясно. Единственное, я знаю, что он хотел бы быть похоронен в Москве. Я сейчас жду от консульства сообщений, как и когда это будет происходить. Пока режим ожидания. Они сказали, что находятся на связи со страховой компанией, и как только будет определенность, они со мной свяжутся и сообщат", - об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Лидию Тихонович.

По ее словам, Андрей Сучилин вызывал врача еще в Италии, однако помощь последовала только спустя 5 часов. Врач неверно продиагностировал состояние пациента и одобрил его перелет. "Лететь ему было нельзя. У него началось заражение крови, все это случилось очень стремительно, пошел некроз. Затем, уже в Португалии, Ингосстрах сообщил, что страховка закончилась. Сейчас они участвуют во всем этом, связались со мной вчера", - зявила Тихонович.

Напомним, что в конце мая Андрей Сучилин был вынужденно снят с рейса авиакомпании Transavia Holland из-за неприятного запаха, на который жаловались другие пассажиры. Затем его госпитализировали в критическом состоянии и поместили в реанимацию. По сообщениям Тихонович, музыканта ввели в медицинскую кому и провели несколько операций. Однако на фоне грибковой инфекции развился некроз ткани, что привело к смерти.