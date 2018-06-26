Дания и Франция сыграли вничью 0:0 в матче ЧМ-2018 на стадионе "Лужники"

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-26T18:50:54+03:00

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Один из самых блеклых поединков ЧМ-2018 по футболу во вторник, 26 июня, в "Лужниках" выдали команды Дании и Франции. Расклад перед этой игрой был таков, что датчане должны были набрать больше очков, чем австралийцы для того, чтобы выйти в плей-офф турнира. Французы же - уже обеспечили себе место в числе 16 лучших команд турнира.

В итоге, матч фактически "остановился" за полчаса до конца основного времени после того, как Перу забила в параллельно проходившем в Сочи поединке гол в ворота Австралии. 2-0 в матче Перу - Австралия полностью устраивали Францию и Данию. Французы в итоге после трех игр вышли в плей-офф с первого места, а Дания - со второго.

Соперники команд Дании и Франции будут точно определены чуть позднее, когда завершатся стартующие в 21:00 поединки "соседней" группы. Аргентина сыграет против Нигерии, а Хорватия - против Исландии. Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча ЧМ-2018 между Данией и Францией.