Аналитики Bloomberg оценили Instagram в 100 млрд долларов

СЕГОДНЯ 18:44 2018-06-26T18:44:11+03:00

Шесть лет назад Facebook купила эту социальную сеть за 1 млрд долларов

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Аналитики Bloomberg оценили стоимость социальной сети Instagram в 100 млрд долларов. Они отметили, что эта стоимость была бы актуальной, если бы приложение было самостоятельной компанией.

Социальная сеть Facebook шесть лет назад купила Instagram у основателей за 1 млрд долларов. При этом, по мнению специалистов, Instagram привлекает новых пользователей и рекламодателей активнее, чем Facebook. Отмечается, что во многом это связано с более молодой аудиторией соцсети.

В июне 2018 года Instagram преодолела отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц. По прогнозам аналитиков, этот показатель будет увеличен в два раз за пять лет. Прибыль приложения способна за 12 месяцев превысить 10 млрд долларов, отмечает Bloomberg.

Ранее Facebook покинула тройку самых популярных сайтов США, где теперь наряду с Google и YouTube находится социальный новостной портал Reddit.