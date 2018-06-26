2018-06-26T19:18:51+03:00
В мире

Аббас встретится с Путиным на финале ЧМ-2018

Лидеры Палестины и России проведут встречу в середине июля
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Глава Палестины Махмуд Аббас.Глава Палестины Махмуд Аббас.Фото: REUTERS
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Глава Палестины Махмуд Аббас 13 июля приедет на финал ЧМ-2018 по футболу и проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он прибудет 13 июля. Сегодня в его расписании два главных пункта — это принятие участия в финале чемпионата мира и встреча с президентом Владимиром Путиным», - сказал палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

Кроме Аббаса, на финальный матч чемпионата был приглашен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако визит второго лидера пока находится на рассмотрении.

По словам Нофаля, встреча Аббаса и Нетаньяху в Москве очень маловероятна исходя из последних событий, связанных с кризисом вокруг Иерусалима, однако «Аббас не против встретиться с Нетаньяху в Москве. Об этом он объявил еще два года назад».

Напомним, что МИД России призывал Палестину и Израиль отказаться от конфронтации.

Ранее сообщалось, что президент Палестины принял приглашение своего российского коллеги. На предстоящей встрече главы государств обсудят двусторонние отношения стран и последние события в области политики.

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