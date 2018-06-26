Володин прокомментировал запрет Киева на въезд журналистам российских СМИ

СЕГОДНЯ 19:53 2018-06-26T19:53:00+03:00

По словам спикера Госдумы, этот случай требует незамедлительной реакции европейских парламентариев

Изменить размер текста: A A

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал запрет журналистам российских СМИ на въезд на Украину. По его словам, этот случай требует незамедлительной реакции парламентариев европейских стран.

Напомним, ранее во вторник, 26 июня, телеведущий Евгений Примаков заявил, что его не пустили на Украину, куда он собирался для участия в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ.

«Поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны наших европейских коллег-парламентариев», - сказал Володин.

Он отметил, что ОБСЕ должен дать жесткую оценку событиям на Украине. По словам Володина, такие действия Киева можно назвать "грубым нарушением базовых демократических принципов свободы слова и беспрепятственного доступа к информации".

Спикер подчеркнул, что власти Украины ограждают граждан от сведений, которые "не вписываются в логику их нынешних действий".