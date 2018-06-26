Мостранспроект заинтересовался проектом робота-червя
В столице ГБУ "МосТрансПроект" планирует учавствовать в проекте создания прототипа робота червя (вербимота).
Разработали его два шестиклассника из Ульяновска. Егор Петров и Андрей Чертов представили свою работу на V Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели".
С помощью вербимота можно будет прокладывать подземные тоннели и протягивать линии связи. Это можно будет использовать для того, чтобы провести электопитание к светофорам. Кроме того, эту технику можно применить для освоения других планет.
- В случае с «вермиботом» предлагается запускать под землю «червя», который сам будет тянуть провода и «выходить» наружу в нужном месте, - пояснил директор ГУП «МосТрансПроект» Александр Поляков.
Напомним, что конкурс "Юные техники и изобретатели" проходит в эти дни в здании Государственной думы в Москве. Сегодня, 26 июня, состоялось награждение победителей. В финал вышли 380 человек из 75 регионов страны.