2018-06-26T20:19:34+03:00
Умные вещи

Мостранспроект заинтересовался проектом робота-червя

Его придумали школьники из Ульяновска
Александра БУРОВА
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В Москве заинтересовались роботом-червем от ульяновских школьниковВ Москве заинтересовались роботом-червем от ульяновских школьниковФото: Александр ГЛУЗ
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В столице ГБУ "МосТрансПроект" планирует учавствовать в проекте создания прототипа робота червя (вербимота).

Разработали его два шестиклассника из Ульяновска. Егор Петров и Андрей Чертов представили свою работу на V Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели".

С помощью вербимота можно будет прокладывать подземные тоннели и протягивать линии связи. Это можно будет использовать для того, чтобы провести электопитание к светофорам. Кроме того, эту технику можно применить для освоения других планет.

- В случае с «вермиботом» предлагается запускать под землю «червя», который сам будет тянуть провода и «выходить» наружу в нужном месте, - пояснил директор ГУП «МосТрансПроект» Александр Поляков.

Напомним, что конкурс "Юные техники и изобретатели" проходит в эти дни в здании Государственной думы в Москве. Сегодня, 26 июня, состоялось награждение победителей. В финал вышли 380 человек из 75 регионов страны.

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