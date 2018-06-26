2018-06-26T21:10:04+03:00
Экономика

В Минтрансе заявили, что тариф системы "Платон" не будут индексировать с 1 июля

Вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями, отметили в ведомстве
Екатерина БОЛГОВА
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Тариф "Платона" не будет индексироваться с 1 июля 2018 годаТариф "Платона" не будет индексироваться с 1 июля 2018 годаФото: Юлия ДУБИНА
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В министерстве транспорта РФ заявили, что тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" не будут индексировать с 1 июля. Этот вопрос будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями.

"Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 года № 120", - заявил замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григорий Волков.

Он отметил, что решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано позже.

При этом с июля текущего года будет усилен контроль за нарушителями в системе "Платон". Так, полномочия по выявлению нарушителей на автоматической основе будут переданы от министерства внутренних дел к Ространснадзору. Госдума и Совфед уже одобрили соответствующие поправки в КоАП.

"Полностью готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны", - сообщили в Минтрансе, передает ТАСС.

Государственную систему взимания платы с большегрузов "Платон" ввели в России с 15 ноября 2015 года. В настоящее время тариф составляет 1,9 рубля за километр.

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