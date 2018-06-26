Бизнесмены предложили создать фонд для адаптации людей к новому пенсионному возрасту

СЕГОДНЯ 21:30 2018-06-26T21:30:50+03:00

Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, такой фонд можно организовать за счет поступлений от экспорта нефти и газа

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Бизнесмены предложили кабмину создать фонд для адаптации граждан к новому пенсионному возрасту. Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, такой социально-трудовой резервный фонд можно организовать за счет поступлений от экспорта нефти и газа.

"Это может быть своего рода социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе, и к новым условиям выхода на пенсию", - сказал Шохин журналистам по итогам совещания по развитию экономики и социальной сферы. Мероприятие провел председатель правительства Дмитрий Медведев.

Шохин отметил, в текущем году благодаря ценам на экспортные товары сформировалась "подушка", позволяющая компенсировать все риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, правительство ранее предложило провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.