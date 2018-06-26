2018-06-26T21:47:21+03:00
Политика

Турчинов заявил о подготовке на Украине дополнительной полумиллионной армии

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в каждой области будут созданы бригады обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Секретарь СНБО Украины Александр ТурчиновСекретарь СНБО Украины Александр ТурчиновФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Украине будет создана дополнительная полумиллионная армия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, в каждой области страны будут сформированы бригады территориальной обороны и резервные подразделения Национальной гвардии и пограничников. Как отметил Турчинов, в этом состоит проект Генерального штаба, по которому можно будет "превратить каждый район, каждый город в неприступную крепость".

Секретарь СНБО добавил, что формирование системы территориальной обороны даст возможность подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Нацгвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", — сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что инициатива найдет отражение в проекта закона "О территориальной обороне Украины", который разрабатывают украинское Минобороны и Генштаб, передает РАИ Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Замглавы МИД РФ заявил, что учения НАТО в Балтии ухудшают региональную безопасность
Следственный комитет назвал причину крушения Ан-148 в Подмосковье
Бизнесмены предложили создать фонд для адаптации людей к новому пенсионному возрасту
В Минтрансе заявили, что тариф системы "Платон" не будут индексировать с 1 июля
В Лондоне лидера группы Bee Gees посвятили в рыцари
«Обычный вид девиации»: Милонов прокомментировал слова Улицкой об отсталости России
Мостранспроект заинтересовался проектом робота-червя
Володин прокомментировал запрет Киева на въезд журналистам российских СМИ
Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран
Аббас встретится с Путиным на финале ЧМ-2018
Россия выступила против предложения предоставить ОЗХО право определять виновных за химатаки
Госдеп США пригрозил Турции санкциями в случае покупки у России С-400
Дания и Франция сыграли вничью 0:0 в матче ЧМ-2018 на стадионе "Лужники"
Аналитики Bloomberg оценили Instagram в 100 млрд долларов
Родственникам умершего музыканта Сучилина помогут в организации похорон
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о деятелях времен Гражданской войны
Генсек Совета Европы назвал переговоры c Путиным конструктивными
БРИКС планируют создать группировку спутников дистанционного зондирования Земли