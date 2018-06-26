Турчинов заявил о подготовке на Украине дополнительной полумиллионной армии
На Украине будет создана дополнительная полумиллионная армия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
По его словам, в каждой области страны будут сформированы бригады территориальной обороны и резервные подразделения Национальной гвардии и пограничников. Как отметил Турчинов, в этом состоит проект Генерального штаба, по которому можно будет "превратить каждый район, каждый город в неприступную крепость".
Секретарь СНБО добавил, что формирование системы территориальной обороны даст возможность подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Нацгвардии и пограничных войск.
"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", — сказал Турчинов.
Он подчеркнул, что инициатива найдет отражение в проекта закона "О территориальной обороне Украины", который разрабатывают украинское Минобороны и Генштаб, передает РАИ Новости.