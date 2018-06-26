Следственный комитет назвал причину крушения Ан-148 в Подмосковье

СЕГОДНЯ 22:03 2018-06-26T22:47:53+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

Подтвердилась версия об ошибке экипажа лайнера, при крушении которого в феврале погиб 71 человек

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Следственный комитет назвал причиной крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области ошибку экипажа лайнера.

"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что командир превысил угол наклона судна, что нарушает инструкции, в результате судно потеряло управляемость. Таким образом, была подтверждена одна из основных версий авиакатастрофы — ошибочные действия экипажа.

Петренко добавила, что глава СКР Александр Бастрыкин, поручил провести комплексную летную авиационно-техническую судебную экспертизу. По итогам этих мероприятий будут приняты решения о лицах, причастных к происшествию.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области разбился самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, направлявшийся из столицы в Орск. Погиб 71 человек.

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