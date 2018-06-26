Замглавы МИД РФ заявил, что учения НАТО в Балтии ухудшают региональную безопасность

СЕГОДНЯ 22:31 2018-06-26T22:39:08+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

Ранее во вторник в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что учения Военно-воздушных сил НАТО по защите воздушного пространства стран Балтии ухудшают состояние безопасности в регионе, поэтому российская сторона отрицательно к ним относится.

Напомним, ранее во вторник, 26 июня, в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy. Во время маневров ВВС отрабатывают меры по защите воздушного пространства, а также вопросы управления и связи. Кроме того, они проводят операции патрулирования.

"Отрицательно относимся к этой военной активности. Подобные учения ухудшают состояние региональной безопасности", — сказал Грушко.

Он отметил, что речь идет, прежде всего, касается Балтийского региона. По словам замглавы МИД России, именно этот регион "в течение десятилетий был наиболее спокойным в военном отношении", передает РИА Новости.