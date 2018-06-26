2018-06-26T22:58:42+03:00
Политика

СМИ: переговоры Трампа и Путина могут пройти в Хельсинки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал прокомментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на свой источник.

"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (переговоров)", - пишет газета во вторник, 26 июня.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о том, что саммит Россия-США может пройти не в Австрии.

В СМИ ранее сообщалось, что переговоры лидеров России и США могут состояться в Австрии 15 июля. Австрийская газета Kronen Zeitung написала, что в Вену уже прилетели дипломаты из двух стран, чтобы организовать встречу.

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