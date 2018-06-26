2018-06-26T23:18:09+03:00
Общество

Стала известна дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым

Прощание с Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Поэт Андрей ДементьевПоэт Андрей ДементьевФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Определилась дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

«Прощание состоится 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Петра Чайковского», - сказала она.

Анна Пугач уточнила, что пока еще не решено, где будет могила поэта. Его могут похоронить либо в Москве, либо на родине – в Твери, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт «КП»,российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев умер 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни в одной из больниц столицы. До юбилея он недожил меньше месяца.

Напомним, 10 июня поэт был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья. У Деменьтьева наблюдались осложнения воспалительного заболевания.

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Дементьев: Мое правило - никогда никому не завидовать.

- Всегда жил и живу без зависти, в добре, поэтому у меня все так и складывается. Я много лет отдал журналу «Юность» и всегда радовался, когда мы открывали новые таланты, когда кто-то написал замечательную повесть, роман, стихи. Не мучился завистью: «Ах, он написал лучше, чем я!» Я получал удовольствие как читатель. И всегда радовался удачам коллег (подробности)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

"С его уходом литературное пространство опустело": Илья Резник о смерти Андрея Дементьева

Народный артист России Илья Резник назвал огромной потерей смерть своего товарища поэта Андрея Дементьева.

"Только-только мне жена моя сообщила эту жуткую весть неожиданную. Андрюша – последний шестидесятник, классик наш. С его уходом, конечно, опустело литературное пространство", - прокомментировал случившееся Резник (подробности)

Татьяна Буланова: «Андрей Дементьев был гениальным автором»

В 2013 году на телешоу «Достояние республики» устроили вечер в честь Андрея Дементьева. Тогда Татьяна Буланова исполнила на стихи поэта песню «Баллада о матери». Зрители не могли удержаться от слез…(подробности)

Андрей Дементьев - Никогда ни о чем не жалейте вдогонку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Генконсульство РФ подтвердило смерть россиянина в Анталье
Глава Total присоединился к поддержке «Северного потока-2»
На северо-западе Москвы потушили пожар в магазине
Силуанов: Средства от повышения НДС направят в социальную инфраструктуру
Совет Евросоюза заявил, что переговоры о вступлении Турции практически остановлены
Украинский омбудсмен назвала условие встречи Москальковой с Одинцовым
СМИ: переговоры Трампа и Путина могут пройти в Хельсинки
Замглавы МИД РФ заявил, что учения НАТО в Балтии ухудшают региональную безопасность
Следственный комитет назвал причину крушения Ан-148 в Подмосковье
Турчинов заявил о подготовке на Украине дополнительной полумиллионной армии
Бизнесмены предложили создать фонд для адаптации людей к новому пенсионному возрасту
В Минтрансе заявили, что тариф системы "Платон" не будут индексировать с 1 июля
В Лондоне лидера группы Bee Gees посвятили в рыцари
«Обычный вид девиации»: Милонов прокомментировал слова Улицкой об отсталости России
Мостранспроект заинтересовался проектом робота-червя
Володин прокомментировал запрет Киева на въезд журналистам российских СМИ
Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран
Аббас встретится с Путиным на финале ЧМ-2018
Россия выступила против предложения предоставить ОЗХО право определять виновных за химатаки
Госдеп США пригрозил Турции санкциями в случае покупки у России С-400
Дания и Франция сыграли вничью 0:0 в матче ЧМ-2018 на стадионе "Лужники"
Аналитики Bloomberg оценили Instagram в 100 млрд долларов
Родственникам умершего музыканта Сучилина помогут в организации похорон
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о деятелях времен Гражданской войны
Генсек Совета Европы назвал переговоры c Путиным конструктивными
БРИКС планируют создать группировку спутников дистанционного зондирования Земли