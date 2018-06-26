Стала известна дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым

26 Июнь 23:17 2018-06-26T23:18:09+03:00

Прощание с Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве

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Определилась дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

«Прощание состоится 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Петра Чайковского», - сказала она.

Анна Пугач уточнила, что пока еще не решено, где будет могила поэта. Его могут похоронить либо в Москве, либо на родине – в Твери, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт «КП»,российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев умер 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни в одной из больниц столицы. До юбилея он недожил меньше месяца.

Напомним, 10 июня поэт был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья. У Деменьтьева наблюдались осложнения воспалительного заболевания.

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Дементьев: Мое правило - никогда никому не завидовать.

- Всегда жил и живу без зависти, в добре, поэтому у меня все так и складывается. Я много лет отдал журналу «Юность» и всегда радовался, когда мы открывали новые таланты, когда кто-то написал замечательную повесть, роман, стихи. Не мучился завистью: «Ах, он написал лучше, чем я!» Я получал удовольствие как читатель. И всегда радовался удачам коллег (подробности)

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