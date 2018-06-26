2018-06-26T23:38:07+03:00
Экономика

Силуанов: Средства от повышения НДС направят в социальную инфраструктуру

Деньги пойдут на образование, здравоохранение и культуру
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-премьер-министр, министр финансов Антон Силуанов.Вице-премьер-министр, министр финансов Антон Силуанов.Фото: REUTERS
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Дополнительные средства, которые поступят в казну после повышения НДС на 2%, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр финансов Антон Силуанов.

«Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры: в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что средства, вложенные в формирование «человеческого капитала» вернуться в виде более высокого качества тех услуг, которые оказывает государство.

Как писал сайт «КП», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20% со следующего года. Минфин прогнозирует, что это принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год. Силуанов пообещал, что после этого налоги менять не будут шесть лет. Деньги нужны на исполнение «майского» указа президента.

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