2018-06-26T23:40:25+03:00
Происшествия

На северо-западе Москвы потушили пожар в магазине

В результате происшествия никто не пострадал
Екатерина БОЛГОВА
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В магазине на северо-западе Москвы произошел пожарВ магазине на северо-западе Москвы произошел пожарФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Во вторник, 26 июня, в магазине на северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание ликвидировано, пожар потушен, сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар локализован и полностью потушен на площади 30 квадратных метров", - заявил собеседник. В результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в супермаркете «Пятерочка», расположенном на улице Фомичевой, дом 13, корп. 1, произошел пожар. В связи с этим из магазина были эвакуированы около шести десятков посетителей и сотрудников учреждения.

«В результате возгорания мебели и оборудования на площади 30 квадратных метров в магазине «Пятерочка» по адресу: ул. Фомичевой, дом 13, корп.1 эвакуированы 60 сотрудников персонала и посетителей», — сказал источник в экстренных службах столицы.

Он отметил, что представители экстренных служб на месте выясняют обстоятельства возникновения огня.

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