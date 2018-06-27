НАТО приняла новую стратегию ВВС

СЕГОДНЯ 00:55 2018-06-27T00:56:07+03:00

Документ позволяет альянсу вести боевые действия во всех районах и условиях

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Организация Североатлантического договора приняла новую стратегию Военно-воздушных сил. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Новый вариант стратегии позволяет ВВС альянса «вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство».

«Военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств, согласно новой совместной стратегии ВВС НАТО, опубликованной во вторник, 26 июня 2018 года», - говорится в заявлении организации.

В документе перечислены нынешние и будущие условия безопасности, в которых будут действовать ВВС союзников по НАТО. В нем указано, что современные системы противовоздушной обороны, кибер- и радиоэлектронная война могут повлиять на воздушные операции, передает ТАСС.

«В документе говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной помощью и оценками после удара» - пояснили в НАТО.

Эта стратегия ВВС является первой со времени основания альянса в 1949 году.