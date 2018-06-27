Названы самые популярные станции метро Москвы в часы матчей ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 01:17 2018-06-27T01:18:02+03:00

Во время ЧМ-2018 пассажиропоток в метро Москвы вырос на 3,2% Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Больше всего пассажиров в это время центре столицы

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Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, самыми популярными станциями метро Москвы становятся те, что расположены в центре столицы, недалеко от Красной площади и парков отдыха. Об этом сообщил заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов.

По его словам, наибольший пассажиропоток в часы, когда сборные стран борются за выход в следующий этап чемпионата, зарегистрирован на станциях: «Охотный ряд», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Лубянка», «Площадь Революции», «Парк Культуры», «Добрынинская», «Фрунзенская», «Кропоткинская», «Павелецкая» и других. Здесьчерез турникеты проходят от 1,2 тысячи до 5,3 тысячи человек в час.

В общей сложности пассажиропоток с началом чемпионата в столичном метро вырос на 3,2 процента, передает "Российская газета".