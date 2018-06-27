2018-06-27T03:03:52+03:00
Умные вещи

Facebook разрешит рекламу криптовалют с одним ограничением

Компания уже начала менять правила рекламной политики
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Facebook разрешит рекламу криптовалютFacebook разрешит рекламу криптовалютФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На страницах Facebook будет разрешено рекламу криптовалют, но сохранится запрет на рекламу первичного размещения криптоактивов (ICO). Об этом сообщил директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн.

«С 26 июня, мы будем обновлять наши правила, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента от заранее одобренных рекламодателей», - сказал он..

Он отметил, что Facebook несколько последних месяцев искал пути наилучшего изменения политики размещения подобной рекламы, чтобы быть уверенным, в ее безопасности.

«В январе мы объявили о новой политике с целью запрета рекламы, направленной на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые зачастую связаны с введением в заблуждение или обманными практиками рекламного продвижения, такими как бинарные опционы, ICO и криптовалюты», - написал Лезерн на странице бизнес-новостей компании.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года пресс-служба социальной сети Facebook объявила о введенном запрете рекламы криптовалют и бинарных опционов. Так администрация компании оградила пользователей от мошенничества и обмана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новак обсудил с главой Минэнерго США санкции и работу американских компаний в РФ
Матвиенко рассказала о подготовке Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года
В России с января по май 2018 года продукты дорожали вдвое быстрее, чем в ЕС
Марадона попал в больницу после матча Аргентина-Нигерия на ЧМ-2018
Названы самые популярные станции метро Москвы в часы матчей ЧМ-2018
НАТО приняла новую стратегию ВВС
Генконсульство РФ подтвердило смерть россиянина в Анталье
Глава Total присоединился к поддержке «Северного потока-2»
На северо-западе Москвы потушили пожар в магазине
Силуанов: Средства от повышения НДС направят в социальную инфраструктуру
Совет Евросоюза заявил, что переговоры о вступлении Турции практически остановлены
Стала известна дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым
Украинский омбудсмен назвала условие встречи Москальковой с Одинцовым