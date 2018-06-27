Facebook разрешит рекламу криптовалют с одним ограничением

СЕГОДНЯ 03:03 2018-06-27T03:03:52+03:00

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На страницах Facebook будет разрешено рекламу криптовалют, но сохранится запрет на рекламу первичного размещения криптоактивов (ICO). Об этом сообщил директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн.

«С 26 июня, мы будем обновлять наши правила, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента от заранее одобренных рекламодателей», - сказал он..

Он отметил, что Facebook несколько последних месяцев искал пути наилучшего изменения политики размещения подобной рекламы, чтобы быть уверенным, в ее безопасности.

«В январе мы объявили о новой политике с целью запрета рекламы, направленной на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые зачастую связаны с введением в заблуждение или обманными практиками рекламного продвижения, такими как бинарные опционы, ICO и криптовалюты», - написал Лезерн на странице бизнес-новостей компании.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года пресс-служба социальной сети Facebook объявила о введенном запрете рекламы криптовалют и бинарных опционов. Так администрация компании оградила пользователей от мошенничества и обмана.