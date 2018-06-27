2018-06-27T03:30:21+03:00
Политика

Матвиенко рассказала о подготовке Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года

Документ будет описывать механизмы учета и реализации интересов регионов в социальной сфере
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Совета Федерации Валентина МатвиенкоПредседатель Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России разрабатывается Стратегия пространственного развития страны до 2030 года. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Жизнь показывает: автоматически, сам по себе оптимальный баланс экономической и социальной составляющих пространственного развития не возникает. Обеспечить его может только регулирующая деятельность органов власти всех уровней», - написала она в статье, опубликованной в газете «Известия».

Подготовкой документа занимается Минэкономразвития. Окончательный вариант проекта ведомство пока не представило, но документ уже активно обсуждается «как в государственно-политической сфере, научно-экспертной среде, так и в обществе в целом».

«Совет Федерации не стоит в стороне», - отметила Матвиенко

Глава Совфеда подчеркнула, что приоритетное значение имеют инвестиционные, отраслевые и инфраструктурные аспекты пространственного планирования. Стратегия должна описывать механизмы, которые будут обеспечивать учет и реализацию интересов регионов в области здравоохранения, образования, культуры, уровня жизни населения, благоустройства территории и дорожного строительства.

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