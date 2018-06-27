Дания хочет задержать строительство «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 04:41 2018-06-27T04:41:12+03:00

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Власти Дании намерены задержать строительство трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен.

По его словам, в датский парламент уже поступил на рассмотрение документ, который позволит правительству наложить вето или же задержать реализацию проекта до решения вопроса на уровне ЕС.

«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать. У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на европейский стол переговоров для европейских стран», - сказал Расмуссен.

При этом он упомянул, что Евросоюз должен обратить внимание на «все предостережения, все проблемы связанные с Украиной» и серьезно отнестись к ним, передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, Дания – единственная из пяти стран, которая не выдала соответствующее разрешение на строительство «Северного потока-2». Ранее проект одобрили Германия, Финляндия и Швеция.

Газопровод Северный поток-2 пройдет из России в Европу по дну Балтийского моря. Проект предполагается запустить в конце 2019 года.