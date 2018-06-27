Генсек Совета Европы предупредил Россию о сроках выплат взносов в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 05:04 2018-06-27T05:04:46+03:00

Российская делегация в 2015 году отказалась работать в Парламентской Ассамблее Европы из-за русофобских настроений

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в очередной раз напомнил, что России необходимо оплатить членские взносы в Парламентскую Ассамблею. Об этом он заявил в Старсбурге на летней сессии ПАСЕ.

«Последний срок для выплаты взносов России в бюджет совета Европы истекает 30 июня», - напомнил он.

Как сообщал сайт kp.ru¸ в прошлом году Россия заблокировала треть своего взноса в Совет Европы, предназначенного для финансирования Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Сумма средств, которые не были перечислены, составляет около 11 миллионов евро.

Ягланд отметил, что сделал все что мог, чтобы попытаться «урегулировать эту проблему».

«Я побывал на прошлой неделе в России потому что понимал, что существует необходимость для того, чтобы были проведены переговоры на самом высоком уровне, что позволит мне объяснить, что России надлежит выплачивать свой финансовый взнос», - добавил он.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ, а также запретили нашим парламентариям участвовать в работе руководящих органов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ответ РФ приостановила участие в деятельности ассамблеи и отказалась подавать заявку на подтверждение своих полномочий в 2016-2018 годах из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.