2018-06-27T05:44:15+03:00
Политика

Украинский военный признался, что перевозил взрывчатку для Сенцова

Мужчина призвал спецслужбы Украины найти тех, кто выдал режиссера российским правоохранителям
Юлия ДИВЕЕВА
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Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАССОлег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Мужчина, одетый в форму военнослужащего Украины, во время конференции ОБСЕ в Киеве признался, что лично перевозил взрывчатку для терактов, которые готовил в Крыму Олег Сенцов. Точнее он сказал, что ввез на полуостров некий предмет, который был позже обнаружен у украинского режиссера, и за который его обвинили в терроризме.

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма», - цитирует слова военнослужащего Strana.ua.

Этот человек заявил, что спецслужбы Украины должны выявить людей, выдавших Сенцова российским правоохранительным органам. По его словам, режиссер знает нечто такое, что Киеву совсем не выгодно разглашать.

«Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам», — отметил мужчина.

Как рассказывал сайт kp.ru, Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы еще 25 августа 2015 года. Его признали виновным в подготовке терактов на территории Крыма. В настоящий момент режиссер отбывает наказание в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Другие фигуранты этого дела получили по 10 и семь лет семь лет заключения.

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