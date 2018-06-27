2018-06-27T06:34:44+03:00
В мире

Израиль заявил о ракетной атаке со стороны сектора Газа

Армия обороны насчитала девять ракет со стороны Палестины
Юлия ДИВЕЕВА
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Армия обороны Израиля сообщила об очередной обстреле со стороны сектора ГазаАрмия обороны Израиля сообщила об очередной обстреле со стороны сектора ГазаФото: REUTERS
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По территории Израиля в среду было пущено несколько ракет из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

«Вслед за срабатыванием сирен оповещения о ракетной атаке в региональном совете Шаар ха-Негев один запуск был зарегистрирован из сектора Газа по израильской территории», - говорится в Twitter вооруженных сил Израиля.

Позднее пресс-служба написала, что в среду с территории сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет, одна из них сбита израильскими ПВО.

Как сообщал сайт kp.ru 20 июня, израильская армия за ночь засекла пуски около 45 ракет и мин из сектора Газа, из них семь ракет были сбиты в воздухе системой противоракетной обороны «Железный купол», по меньшей мере три упали в пределах сектора Газа», — сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на обстрелы со стороны Палестины ВВС Израиля нанесли удары по 25 объектам, принадлежащих движению ХАМАС. О потерях с обеих сторон пока не сообщалось.

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