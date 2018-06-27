2018-06-27T07:09:53+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Египте обвиняют Чечню в провале сборной на ЧМ-2018

Депутаты парламента расследуют, почему их сборную разместили в Грозном, а Салаха сделали почетным гражданином республики
Юлия ДИВЕЕВА
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Нападающий сборной Египта Мохамед СалахНападающий сборной Египта Мохамед СалахФото: REUTERS
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Депутаты парламента Египта из комитета по делам молодежи и спорта намерены проверить связь между провалом национальной сборной на чемпионате мира в России и ее размещением в Грозном. Они создадут спецкомиссию, которая должна будет выяснить причины, по которым для египтян была выбрана база в Чечне.

Вопросы у депутатов возникли и к тому, почему в отеле, где жила команда после поражения от сборной России (1:3), находились артисты, а также по поводу «несанкционированного использования имиджа» нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

Недовольны египетские законодатели остались и тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил Салаха звания почетного гражданина республики, передает Al Arabiya.

Местные СМИ назвали выступление сборной на ЧМ-2018 унизительным.Египтяне проиграли во всех матчах свое группы: Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во время последнего матча в Египте скончался комментатор встречи, так как был переполнен эмоциями от невзрачной игры египтян.

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