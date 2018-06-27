Генпрокуроры 17 штатов США подали в суд на администрацию Трампа

СЕГОДНЯ 07:53 2018-06-27T07:53:23+03:00

Причиной для формирования совместного иска стала политика разделения мигрантов с их детьми

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Генеральные прокуроры 17 американских штатов направили в окружной суд Сиэтла совместный иск против администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стала продвигаемая им политика разделения мигрантов и их детей.

"Складывается ощущение, что администрация каждый день объявляет о проведении новой политики, противоречащей предыдущей, и приводит все новые и противоречащие друг другу оправдания", - прокомментировал сложившуюся ситуацию генпрокурор штата Нью-Джерси Гурбир Греваль.

В целом же, под исковым заявлением подписались представитель таких штатов, как Айова, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Калифорния, Делавэр, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Мексико, Виргиния, Вашингтон, Северная Каролина и Вермонт, сообщает AP.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ситуация на границе США с Мексикой обострилась в конце апреля 2018 года после того, как американский минюст приступил к реализации программы по борьбе с нелегальной миграцией под лозунгом "нулевой терпимости". В итоге сотрудники контроля начали разлучать беженцев с их детьми, направляя несовершеннолетних нелегалов в центры временного содержания для последующей передачи проживающим в Соединенных Штатам родственникам или под опеку чужим людям.

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