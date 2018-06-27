Новак заявил о возможном расширении сотрудничества с США в энергетике

СЕГОДНЯ 08:27 2018-06-27T08:27:46+03:00

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Сотрудничество России и Соединенных Штатов в сфере энергетики может быть расширено по ряду направлений. Такое заявление глава Минэнерго РФ Александр Новак сделал по итогам встречи со своим американским коллегой Риком Перри в Вашингтоне.

"Мы говорили и о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа, как наиболее экологичного топлива, в форме трубопроводного и сжиженного газа", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в ходе беседы затрагивались конкретные проекты. Речь идет, прежде всего, о тех планах, которые не удалось реализовать из-за вмешательства санкций.

"В контексте того, что мы видим неэффективность санкций и то, что они приносят ущерб экономике в целом", - цитирует "Интерфакс" Новака.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе встречи министров двух стран произошло обсуждение работы американских компаний на российском рынке и была достигнута договоренность по продолжению контактов и взаимодействия.