Секретная служба США будет охранять Сандерс после инцидента в ресторане

СЕГОДНЯ 08:42 2018-06-27T08:42:26+03:00

Неделей ранее пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана, узнав о месте ее работы

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Секретная служба Соединенных Штатов, которая обычно занимается охраной первых лиц государства, теперь будет отвечать еще и за безопасность пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс.

Необходимость таких мер вызвана недавним инцидентом, который произошел в ресторане Red Hen, расположенном в городе Лексингтон штата Вирджиния.

Ранее сайт kp.ru писал о том. что владелица заведения Стефани Уилкинсон попросила сотрудницу Белого дома покинуть помещение, поскольку та работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию. К таким выводам ее подтолкнули, в частности, сотрудники-трансгендеры, которым не понравилось присутствие Сандерс в ресторане.

Силовики приступят к обеспечению безопасности пресс-секретаря Белого дома уже 27 июня, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Между тем, в самой Секретной службе от комментариев отказались, поскольку у них не принято раскрывать свои операции.