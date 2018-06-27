"Это вопрос времени": Банкир заявил о неизбежности ограничения расчетов наличными

СЕГОДНЯ 09:00 2018-06-27T09:00:03+03:00

Возможность ограничения сумм по наличным расчетам начала обсуждаться еще в 2012 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россияне же пока не готовы полностью перейти на использование банковских карт и бесконтактных технологий

Изменить размер текста: A A

Введение в России ограничения на расчеты физических лиц наличными средствами является неизбежным. Такое мнение высказал глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

Эксперт напомнил. что еще несколько лет назад в Госдуму был внесен законопроект об установлении максимального порога расчета купюрами в 600 тысяч рублей, но из-за неблагоприятной ситуации в экономике его отклонили. Между тем, во многих странах Западной Европы уже давно стоит запрет на оплату наличными товаров и услуг стоимостью более одной тысячи евро.

"Мы к этому тоже придем, это вопрос времени", — уверен Озеров.

Согласно данным исследований, доля использования банковских карт жителями нашей страны за два года увеличилась с 27% до 38%. Кроме того, растет популярность оплаты с помощью бесконтактной технологии, однако этого все равно недостаточно. По мнению банкира, несмотря на неизбежность данного процесса, россияне пока не готовы полностью перейти на безналичную оплату.

"Это очень положительная тенденция, поэтому достижение уровня 50%, полагаю, не за горами. Тем не менее, полностью отказаться от наличных, полагаю, наше население пока не готово", — цитирует РИА Новости главу банка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, введение ограничения на расчет наличными средствами позволило бы собрать больше налогов и сделать экономику прозрачнее.