ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13-ти своим гражданам около 25 тысяч евро

СЕГОДНЯ 09:25 2018-06-27T09:26:18+03:00

Суд постановил, что власти содержали истцов под стражей без официального оформления

Изменить размер текста: A A

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 13-ти гражданам страны в общей сложности около 25 тысяч евро. Именно такая моральная компенсация, по мнению ЕСПЧ, полагается истцам, которых незаконно содержали под стражей.

Заявители из разных регионов России пожаловались на то, что им ограничили свободу на период от 7 до 83 часов без должного официального оформления. Кроме того, двое из них уверяют, что имела место "чрезмерная и необоснованная" продолжительность заключения.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте суда, власти РФ были признаны виновными в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека о личной свободе и неприкосновенности граждан в контексте возможного лишения свободы.

"Суд единогласно встает на сторону истцов", - говорится в тексте постановления.

Отмечается, что компенсации должны быть выплачены в течение трех месяцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года добиться выплат через ЕСПЧ удалось также жительнице Чечни Элите Магомадовой, которая на протяжении трех лет не могла видеть своего сына из-за действий бывшего мужа.