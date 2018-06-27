Польша довольна отношением в России к своим болельщикам на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 09:53 2018-06-27T09:53:35+03:00

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Прекрасную организацию турнира Чемпионата мира по футболу-2018 отметили в Польше. Как заявил представитель МИД страны, в Варшаве более чем удовлетворены тем, как Москва организовала турнир. Особо отметили в польском внешнеполитическом ведомстве, как радушно принимают в РФ польских болельщиков, приехавших на мундиаль поддержать свою сборную.

«Чемпионат отлично организован. У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует», — приводит газета «Известия» заявление представителя МИД Польши.

В польском МИД подчеркнули, что болельщики сборной страны в один голос отмечают, что в России царит дружеская и доброжелательная обстановка. И что никто из них не сталкивался с каким-либо проявлением агрессии или неуважения. По их мнению, страна смогла устроить всем любителям футбола настоящий спортивный праздник.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная Польши занимает после двух сыгранных матчей последнее место в группе Н. Команда потеряла уже все шансы на выход в плей-офф мундиаля.