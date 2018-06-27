В России банкам откроют доступ к данным о доходах потенциальных заемщиков

СЕГОДНЯ 09:56 2018-06-27T09:56:30+03:00

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Уже к осени 2018 года банки в России могут получить возможность напрямую знакомиться с информацией об уровне зарплаты заемщиков, а также об их основных и зарегистрированных доходах. Такую возможность финансовым учреждения предоставит Федеральная налоговая служба (ФНС).

Как рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, справки по форме 2-НДФЛ при этом будут доступны в личном кабинете на сайте госуслуг.

«Банки начнут получать сведения о доходах заемщиков из Федеральной налоговой службы с III квартала 2018 года. До этого момента система будет работать в тестовом режиме», - рассказал Емелин.

Планируется, что нововведение позволит не только упростить работу финансовым организациям, но также и жизнь самих заемщиков, которые смогут избежать лишней бумажной волокиты и будут застрахованы от мошенничества с так называемыми липовыми кредитами.

В то же время, в экспертной среде высказывают опасения, что это повлечет за собой рост процентных ставок, а людям с "серыми" зарплатами теперь будут реже выдавать кредиты, сообщает газета «Известия».