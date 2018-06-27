2018-06-27T09:56:30+03:00
Экономика

В России банкам откроют доступ к данным о доходах потенциальных заемщиков

Финансовые организации смогут получать справку 2-НДФЛ напрямую из ФНС
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Банки получат справку 2-НДФЛ напрямую из ФНСБанки получат справку 2-НДФЛ напрямую из ФНСФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Уже к осени 2018 года банки в России могут получить возможность напрямую знакомиться с информацией об уровне зарплаты заемщиков, а также об их основных и зарегистрированных доходах. Такую возможность финансовым учреждения предоставит Федеральная налоговая служба (ФНС).

Как рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, справки по форме 2-НДФЛ при этом будут доступны в личном кабинете на сайте госуслуг.

«Банки начнут получать сведения о доходах заемщиков из Федеральной налоговой службы с III квартала 2018 года. До этого момента система будет работать в тестовом режиме», - рассказал Емелин.

Планируется, что нововведение позволит не только упростить работу финансовым организациям, но также и жизнь самих заемщиков, которые смогут избежать лишней бумажной волокиты и будут застрахованы от мошенничества с так называемыми липовыми кредитами.

В то же время, в экспертной среде высказывают опасения, что это повлечет за собой рост процентных ставок, а людям с "серыми" зарплатами теперь будут реже выдавать кредиты, сообщает газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию
Россияне набрали кредитов почти на 13 трлн рублей
Премьер-министр Польши предложил изменить закон о холокосте
В МХТ им. Чехова опровергли уход режиссера Константина Богомолова
в СПЧ предложили изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключённых
Правительство разработало льготы для "белой" аренды жилья
Житель Великобритании ограбил фирму на $500 тысяч и купил на эти деньги котиков
Ложная тревога: В США пилот случайно подал сигнал об угоне самолета
Польша довольна отношением в России к своим болельщикам на ЧМ-2018
США планируют продать Испании пять комплексов Aegis на сумму $860 млн‍
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13-ти своим гражданам около 25 тысяч евро
"Это вопрос времени": Банкир заявил о неизбежности ограничения расчетов наличными
Секретная служба США будет охранять Сандерс после инцидента в ресторане
Новак заявил о возможном расширении сотрудничества с США в энергетике
Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США
Генпрокуроры 17 штатов США подали в суд на администрацию Трампа
ФНС протестирует налог для самозанятых в четырех регионах РФ
При взрыве в больнице Техаса погиб один человек, 12 пострадали
Погода в Москве на 27 июня 2018 года: воздух прогреется до +28
В Египте обвиняют Чечню в провале сборной на ЧМ-2018