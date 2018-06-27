США планируют продать Испании пять комплексов Aegis на сумму $860 млн‍

СЕГОДНЯ 09:51 2018-06-27T09:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты решили поставить Испании пять многоцелевых противоракетных комплексов Aegis на общую сумму 860 млн долларов. Такое заявление сделали в управлении американского министерства обороны по сотрудничеству и безопасности.

"Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что содействие Испании в направлении развития и поддержания возможностей самообороны отвечает интересам Соединенных Штатов и является "критически важным". Между тем, в ведомстве заверили, что поставки якобы никак не повлияют на военный баланс в регионе.

К настоящему моменту Государственный департамент уже дал свое разрешение на реализацию сделки, а администрация президента США Дональда Трампа уведомила о соответствующем решении Конгресс. Теперь у законодателей есть 30 дней на то, чтобы изучить инициативу, а в дальнейшем одобрить ее или заблокировать.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года, Пентагон проводил испытания Aegis, в ходе которых тестировался не только комплекс ПРО, но и зенитная управляемая ракета SM-3. В результате запущенный с наземной установки снаряд не смог поразить учебную цель в небе. Испытание было провалено.