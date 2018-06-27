Правительство разработало льготы для "белой" аренды жилья

СЕГОДНЯ 10:36 2018-06-27T10:36:34+03:00

Обсуждаются льготы по налогу на прибыль, а также вычеты по НДФЛ для арендаторов

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В кабинете министров России стартовала разработка так называемых налоговых стимулов для развития «белой» аренды жилья. Об этом уточняется в пояснении правительства к национальному проекту «Жилье и городская среда».

Для арендодателей и инвесторов наемного жилья, которые будут содействовать в заключении официальных договоров аренды, предполагаются налоговые послабления. В настоящее время обсуждаются такие меры, как льготы по налогу на прибыль, вычеты по НДФЛ для арендаторов, налоговые кредиты, а также имущество арендных фондов.

Следом за этим, планируется обсудить введение налогового кредита, который подразумевает под собой изменение срока уплаты НДФЛ с последующей поэтапной уплатой суммы, а также начисленных процентов.

Ряд экспертов высказал свою точку зрения по этому поводу. По их словам, для роста арендного сегмента нужно дополнить налоговые стимулы экономическими — особыми условиями при предоставлении и кредитовании земельных участков, сообщает газета «Известия».

К слову, в настоящее время договоры о сдаче жилья между сторонами заключаются достаточно часто, а вот в налоговых органах их регистрирую далеко не все. В результате, бюджет не получает значительную часть налоговых поступлений.