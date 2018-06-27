2018-06-27T10:18:39+03:00
В мире

Ложная тревога: В США пилот случайно подал сигнал об угоне самолета

Диспетчеры не могли выйти на связь с экипажем и решили эвакуировать пассажирский лайнер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рейс был задержан на четыре часаРейс был задержан на четыре часаФото: REUTERS
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Ложное сообщение об угоне пассажирского самолета авиакомпании JetBlue поступило во вторник, 26 июня, диспетчерам аэропорта Нью-Йорка. Пилот лайнер сам подал специальный сигнал, перепутав его с другим кодом.

Летчик хотел сообщить о неполадках в радиосистеме, которые не позволяли ему связаться с базой, но случайно поднял тревогу. Не имея возможности поговорить с экипажем, диспетчеры предположили худшее и направили к лайнеру экстренные службы.

В результате самолет, пассажиры которого уже расселись по местам и готовились вылететь в Лос-Анджелес, моментально окружили пожарные, медики и вооруженные полицейские в составе не менее десяти человек.

По словам очевидцев, правоохранители ворвались на борт и приказали всем поднять руки. После того, как злоумышленник так и не был найден, всех пассажиров эвакуировали и еще раз осмотрели самолет.

Как сообщает газета New York Post, в результате рейс был задержан на 4 часа. Воздушное судно должно было вылететь во вторник вечером, но отправилось в путь лишь в среду ночью. Инцидент спровоцировал также серию задержек в посадках и вылетах всего аэропорта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один интересный случай произошел примерно месяц назад в Португалии. Летевший из Голландии в Испанию самолет вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту города Фару из-за дурнопахнущего пассажира. Неприятный запах был такой силы, что люди падали в обморок.

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