2018-06-27T10:31:49+03:00
Дом. Семья

Житель Великобритании ограбил фирму на $500 тысяч и купил на эти деньги котиков

Также средства пошли на игрушки и аксессуары для питомцев
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Британец похитил полмиллиона долларов и потратил их на котиковБританец похитил полмиллиона долларов и потратил их на котиковФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жителя Великобритании Мэттью Фэрримонда уличили в крупном мошенничестве. Мужчина обвиняется в похищении крупной суммы денег со счетов строительной компании, где он работал финансовым директором. Путем нескольких переводов британец ограбил собственную компанию почти на полмиллиона долларов.

Примечательно, что эти деньги мужчина потратил не на первичные нужды и не на роскошь. Мошенник потратил все похищенные средства на породистых котят. Кроме того, он приобрел для них драгоценные аксессуары, расчески, миски, корма и игровой домик, сопоставимый по цене с жильем для человека, передает сайт телеканала «Звезда».

В финансовых растратах мужчину уличили его коллеги. Именно они и обратились в полиции. В итоге, следствию удалось выяснить, что мужчина выделял деньги из бюджета фирмы на благотворительность, а на самом деле средства шли на содержание домашних питомцев.

За растраты Фэрримонд получил четыре года тюрьмы, а с котами ему пришлось распрощаться, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию
Россияне набрали кредитов почти на 13 трлн рублей
Премьер-министр Польши предложил изменить закон о холокосте
В МХТ им. Чехова опровергли уход режиссера Константина Богомолова
в СПЧ предложили изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключённых
Правительство разработало льготы для "белой" аренды жилья
Ложная тревога: В США пилот случайно подал сигнал об угоне самолета
В России банкам откроют доступ к данным о доходах потенциальных заемщиков
Польша довольна отношением в России к своим болельщикам на ЧМ-2018
США планируют продать Испании пять комплексов Aegis на сумму $860 млн‍
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13-ти своим гражданам около 25 тысяч евро
"Это вопрос времени": Банкир заявил о неизбежности ограничения расчетов наличными
Секретная служба США будет охранять Сандерс после инцидента в ресторане
Новак заявил о возможном расширении сотрудничества с США в энергетике
Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США
Генпрокуроры 17 штатов США подали в суд на администрацию Трампа
ФНС протестирует налог для самозанятых в четырех регионах РФ
При взрыве в больнице Техаса погиб один человек, 12 пострадали
Погода в Москве на 27 июня 2018 года: воздух прогреется до +28
В Египте обвиняют Чечню в провале сборной на ЧМ-2018