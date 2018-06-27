Житель Великобритании ограбил фирму на $500 тысяч и купил на эти деньги котиков

СЕГОДНЯ 10:31 2018-06-27T10:31:49+03:00

Также средства пошли на игрушки и аксессуары для питомцев

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Жителя Великобритании Мэттью Фэрримонда уличили в крупном мошенничестве. Мужчина обвиняется в похищении крупной суммы денег со счетов строительной компании, где он работал финансовым директором. Путем нескольких переводов британец ограбил собственную компанию почти на полмиллиона долларов.

Примечательно, что эти деньги мужчина потратил не на первичные нужды и не на роскошь. Мошенник потратил все похищенные средства на породистых котят. Кроме того, он приобрел для них драгоценные аксессуары, расчески, миски, корма и игровой домик, сопоставимый по цене с жильем для человека, передает сайт телеканала «Звезда».

В финансовых растратах мужчину уличили его коллеги. Именно они и обратились в полиции. В итоге, следствию удалось выяснить, что мужчина выделял деньги из бюджета фирмы на благотворительность, а на самом деле средства шли на содержание домашних питомцев.

За растраты Фэрримонд получил четыре года тюрьмы, а с котами ему пришлось распрощаться, передает телеканал «360».