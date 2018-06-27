2018-06-27T10:38:26+03:00
Общество

в СПЧ предложили изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключённых

Правозащитники уверены, данная мера поможет свести до минимума вовлечение малолетних во взрослую криминальную среду
Евгений ЧЕРНЕНКО
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СПЧ предлагает изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключенныхСПЧ предлагает изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключенныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Совете по правам человека России выступили с инициативой существенно изменить условия пребывания несовершеннолетних преступников в местах их заключения. Там уверены, преступники, не достигшие совершеннолетнего возраста, не должны отбывать наказание со взрослыми заключёнными. Это поможет существенно снизить риск их дальнейшего вовлечения в криминальную среду.

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что любые контакты малолетних с криминальным миром в СИЗО или в ИВС гарантированно способствуют их приобщению к криминальной субкультуре.

«Мы предлагаем в Уголовно-процессуальном кодексе зафиксировать специальную меру пресечения для несовершеннолетних правонарушителей — помещение не в СИЗО, а в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — отметил Федотов.

В продолжении реформ, правозащитник предложил осуществлять перевозку несовершеннолетних в автозаке отдельно от взроского криминального элемента, в также внедрить норму отдельного содержания в конвойном помещении суда, сообщает газета «Известия».

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