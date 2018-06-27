В МХТ им. Чехова опровергли уход режиссера Константина Богомолова

СЕГОДНЯ 10:38 2018-06-27T10:38:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В руководстве Московского Художественного театра имени Чехова ничего не знают о планах режиссера Константина Богомолова об уходе. По словам пресс-атташе МХТ Марии Малкиной, он не подавал подобного заявления.

Напомним, что ранее во вторник, 26 июня, в ряде СМИ появились сообщения о намерении режиссера покинуть московский театр из-за эстетических разногласий с руководством.

"Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова", - сказала Малкина, подчеркнув, что на ближайший сезон у режиссера действительно ничего не запланировано.

Сам Богомолов давать комментарии отказался, сообщает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2013 года Богомолов уже заявлял, что покидает МХТ имени Чехова? и хотел отменить премьеру спектакля "Карамазовы". Причиной тогда стали требования руководства театра о внесении изменений в постановку, передает сайт kp.ru.