В МХТ им. Чехова опровергли уход режиссера Константина Богомолова
В руководстве Московского Художественного театра имени Чехова ничего не знают о планах режиссера Константина Богомолова об уходе. По словам пресс-атташе МХТ Марии Малкиной, он не подавал подобного заявления.
Напомним, что ранее во вторник, 26 июня, в ряде СМИ появились сообщения о намерении режиссера покинуть московский театр из-за эстетических разногласий с руководством.
"Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова", - сказала Малкина, подчеркнув, что на ближайший сезон у режиссера действительно ничего не запланировано.
Сам Богомолов давать комментарии отказался, сообщает ТАСС.
Напомним, в ноябре 2013 года Богомолов уже заявлял, что покидает МХТ имени Чехова? и хотел отменить премьеру спектакля "Карамазовы". Причиной тогда стали требования руководства театра о внесении изменений в постановку, передает сайт kp.ru.