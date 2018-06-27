2018-06-27T10:38:37+03:00
Звезды

В МХТ им. Чехова опровергли уход режиссера Константина Богомолова

Театрал не направлял соответствующего заявления руководству театра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Константин БогомоловРежиссер Константин БогомоловФото: Борис КУДРЯВОВ
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В руководстве Московского Художественного театра имени Чехова ничего не знают о планах режиссера Константина Богомолова об уходе. По словам пресс-атташе МХТ Марии Малкиной, он не подавал подобного заявления.

Напомним, что ранее во вторник, 26 июня, в ряде СМИ появились сообщения о намерении режиссера покинуть московский театр из-за эстетических разногласий с руководством.

"Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова", - сказала Малкина, подчеркнув, что на ближайший сезон у режиссера действительно ничего не запланировано.

Сам Богомолов давать комментарии отказался, сообщает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2013 года Богомолов уже заявлял, что покидает МХТ имени Чехова? и хотел отменить премьеру спектакля "Карамазовы". Причиной тогда стали требования руководства театра о внесении изменений в постановку, передает сайт kp.ru.

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