Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию

СЕГОДНЯ 11:13 2018-06-27T11:14:09+03:00

Секретарь Совбеза РФ обсудил с Жоау Лоуренсу перспективы отношений двух стран и вывода их на новый уровень

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Президент РФ Владимир Путин пригласил своего ангольского коллегу Хоау Лоуренсу в Россию. Соответствующее устное предложение было передано главе республике секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Евгений Аношин.

"Николай Патрушев, которого во вторник принял президент Анголы, передал ему устное приглашение от Владимира Путина посетить Россию до конца 2018 года", - сказал он.

По словам Аношина, секретарь Совбеза также указал Лоуренсу на большое значение, которое президент РФ придает развитию отношений между нашими странами.

Напомним, что во вторник в городе Луанда состоялась встреча Патрушева с главой республики. Военнослужащий и политик обсудили перспективы развития отношений России и Анголы и их вывод на стратегический уровень, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года состоялась другая встреча представитель наших стран. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту.