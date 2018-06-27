Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил своего ангольского коллегу Хоау Лоуренсу в Россию. Соответствующее устное предложение было передано главе республике секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Евгений Аношин.
"Николай Патрушев, которого во вторник принял президент Анголы, передал ему устное приглашение от Владимира Путина посетить Россию до конца 2018 года", - сказал он.
По словам Аношина, секретарь Совбеза также указал Лоуренсу на большое значение, которое президент РФ придает развитию отношений между нашими странами.
Напомним, что во вторник в городе Луанда состоялась встреча Патрушева с главой республики. Военнослужащий и политик обсудили перспективы развития отношений России и Анголы и их вывод на стратегический уровень, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года состоялась другая встреча представитель наших стран. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту.