Новак ответит на вопросы сенаторов о ценах на топливо в России

СЕГОДНЯ 11:24 2018-06-27T11:24:16+03:00

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Министра энергетики России Александра Новака пригласили выступить в рамках "правительственного часа" на следующем заседании Совета Федерации, которое состоится 13 июля. Такое заявление сделала председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

Отвечая на соответствующий вопрос сенатора Антона Белякова, она подчеркнула, что проблема роста цен на бензин также будет обсуждаться.

"Конечно, нас интересует эта тема, как она будет развиваться дальше и как министерство энергетики собирается ее решать концептуально", - сказала Матвиенко.

По данным "Интерфакса", сенатор попросила своих коллег заранее подготовить вопросы, которые волнуют жителей регионов.

Напомним, что в последние месяцы в России наблюдается резкий рост цен на топливо. Между тем, несколько недель назад Новак заявил, что уровень стоимости бензина на автозаправках удалось стабилизировать. Так, сейчас рост цен наблюдается лишь в отдельных регионах нашей страны, передает сайт kp.ru.